НАСА отправило четырёх астронавтов в первый за полвека пилотируемый полёт к Луне

НАСА отправило астронавтов в первый за полвека полёт к Луне в рамках миссии «Артемида II». Ракета Space Launch System стартовала с аэродрома Космического центра имени Кеннеди незадолго до захода солнца 1 апреля. Она вывела на орбиту корабль «Орион».

Сотни людей собрались недалеко от аэродрома, чтобы понаблюдать за историческим событием. Человек не летал к Луне уже 54 года.

На борту корабля трое астронавтов НАСА – Грегори Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также канадец Джереми Хансен.

По словам администратора НАСА Джареда Айзекмана, примерно через 51 минуту после старта связь с «Орионом» была частично потеряна, но сейчас всё работает в штатном режиме.

[Джаред Айзекман, администратор НАСА]:

«Астронавты в безопасности и в отличном настроении. Мы продолжим наблюдать за их состоянием и успехами по мере перехода к следующему этапу миссии «Артемида II». Таким образом, после короткого 54-летнего перерыва НАСА возвращается к отправке астронавтов на Луну».

«Артемида II» – первый пилотируемый полёт в рамках программы НАСА «Артемида». Астронавты проведут в космосе десять дней. Они облетят Луну и вернутся обратно. При этом побьют рекорд дальности полёта человека от Земли, удалившись от неё на 402 000 километров.

Эта миссия – подготовка к высадке человека на Луну. НАСА планирует осуществить это в 2028 году. Между тем Китай намерен сделать то же самое примерно в 2030 году.

