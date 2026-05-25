Крупнейшая катастрофа за 17 лет: на шахте в Китае прогремел взрыв

Не менее 82 человек погибли в результате взрыва газа на угольной шахте «Люйшэньюй» в китайской провинции Шаньси. Это крупнейшая авария в угольной отрасли страны с 2009 года.

В момент аварии под землёй находились 247 горняков. 163 удалось спасти, ещё два человека числятся пропавшими без вести.

После аварии остановили работу всех четырёх шахт компании Shanxi Tongzhou Coal Coking Group. Руководителей предприятия задержали.

Предварительная проверка после катастрофы показала возможные серьёзные нарушения норм безопасности. Сама шахта ранее уже попадала в перечни объектов с повышенным риском аварий.

Катастрофа повлияла на китайский рынок сырья. После сообщений о масштабных проверках и остановке добычи стоимость коксующегося угля в стране выросла почти на восемь процентов.

Инвесторы опасаются перебоев с поставками из провинции, которая считается крупнейшим угледобывающим регионом Китая. Там добывают почти треть всего угля страны.

За последние годы смертельных аварий на китайских шахтах стало меньше. Впрочем отрасль по-прежнему остаётся одной из самых опасных.

