Микроорганизмы из Антарктиды и Атакамы полетят в космос в рамках эксперимента

Дата загрузки: 2026-04-22
Редкую космическую миссию подготавливают чилийские исследователи. Они отправят на МКС образцы микроорганизмов из Антарктиды и Чили, чтобы проверить их устойчивость к бескислородным условиям, невесомости, высокому уровню радиации и экстремальным температурам.
В экспедицию отправятся три экстремофильные бактерии, а также три археи, которые входят в число самых примитивных организмов. Образцы собраны в чилийской пустыне Атакама и Антарктиде.
[Дженни Блейми, исследовательница]:
«Мы не знаем, как зародилась жизнь, но есть очень примитивные микроорганизмы. Анализируя их геномы, мы можем сказать: они, вероятно, возникли, когда Земля была горячей. Почему я так говорю? Потому что три собранных микроорганизма живут при температурах, вызывающих кипение воды, и считается, что в начале и во время формирования планеты такие температуры были обычными».
Микроорганизмы полетят в космос 11 мая на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Затем их поместят в открытом космосе за пределами МКС, где они будут испытывать воздействие экстремальных температур в диапазоне от минус 45 до плюс 60 градусов Цельсия
[Дженни Блейми, исследовательница]:
«Они помещены в контейнеры и будут находиться в космосе 6-8 месяцев, а затем вернутся на Землю для геномного анализа».
Учёные исследуют возможности применения таких микроорганизмов во время будущих длительных экспедиций на Луну и Марс.
