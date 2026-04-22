Редкую космическую миссию подготавливают чилийские исследователи. Они отправят на МКС образцы микроорганизмов из Антарктиды и Чили,..

Микроорганизмы из Антарктиды и Атакамы полетят в космос в рамках эксперимента

Редкую космическую миссию подготавливают чилийские исследователи. Они отправят на МКС образцы микроорганизмов из Антарктиды и Чили, чтобы проверить их устойчивость к бескислородным условиям, невесомости, высокому уровню радиации и экстремальным температурам.

В экспедицию отправятся три экстремофильные бактерии, а также три археи, которые входят в число самых примитивных организмов. Образцы собраны в чилийской пустыне Атакама и Антарктиде.

[Дженни Блейми, исследовательница]:

«Мы не знаем, как зародилась жизнь, но есть очень примитивные микроорганизмы. Анализируя их геномы, мы можем сказать: они, вероятно, возникли, когда Земля была горячей. Почему я так говорю? Потому что три собранных микроорганизма живут при температурах, вызывающих кипение воды, и считается, что в начале и во время формирования планеты такие температуры были обычными».

Микроорганизмы полетят в космос 11 мая на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Затем их поместят в открытом космосе за пределами МКС, где они будут испытывать воздействие экстремальных температур в диапазоне от минус 45 до плюс 60 градусов Цельсия

[Дженни Блейми, исследовательница]:

«Они помещены в контейнеры и будут находиться в космосе 6-8 месяцев, а затем вернутся на Землю для геномного анализа».

Учёные исследуют возможности применения таких микроорганизмов во время будущих длительных экспедиций на Луну и Марс.

