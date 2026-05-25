Пять нью-йоркских мусоровозов превратились в картины на колёсах

Мусор и искусство объединились на Юнион-сквер в Нью-Йорке. Здесь представили пять городских мусоровозов, которые превратились в картины на колёсах. Эта инициатива Департамента санитарии Нью-Йорка называется «Грузовики искусства».

Украсили мусоровозы росписью пять местных художников, отобранных из 400 претендентов.

Картина на этом грузовике называется «Любовное послание». Её площадь – почти 120 квадратных метров.

[Эллисон Буганим, художница]:

«Это грузовик с любовным посланием. Я очень хотела отдать дань уважения людям, благодаря которым город функционирует так гладко. Это невидимый труд работников санитарной службы».

А этот грузовик оформлен в стиле аркадной видеоигры Pac-Man, популярной в 80-х. Задача её героя – съесть все точки, избегая привидений, которые за ним гоняются.

[Кэти Уизервакс, художница]:

«Мне сразу пришла в голову идея с колобком Пакманом. И я подумала, что маленькие привидения в виде крыс будут забавными. Но я также заглянула глубже, ведь это похоже на сбор мусора. Нужно пройти по всему маршруту, собрать каждый кусочек, и если что-то пропустишь – игра окончена».

Арт-проект призван привлечь внимание ньюйоркцев к работе сотрудников санитарной службы. Каждый день на улицы города выезжают 2000 мусоровозов. Они собирают почти 11 миллионов тонн отходов.

[Грегори Андерсон, сотрудник Департамента санитарии]:

«Каждый житель Нью-Йорка их видит, но не замечает. Мы хотим использовать этот проект как возможность по-настоящему достичь взаимопонимания с людьми в вопросах чистоты и экологии, и показать, какую работу каждый день выполняют сотрудники санитарной службы».

В каждом из пяти районов Нью-Йорка будет работать по одному украшенному картинами мусоровозу.

