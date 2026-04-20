Десятки погибших: взрыв на фабрике пиротехники в Индии

По меньшей мере, 23 человека погибли в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в Индии. Трагедия произошла в городе Вирудхунагар в южном штате Тамилнад.

Ещё шесть человек получили тяжёлые травмы и доставлены в больницу.

Взрыв был настолько мощным, что полностью разрушил как минимум три помещения. Также сильно пострадали соседние постройки.

На место происшествия были направлены пожарные службы для тушения пожара. Во время их работы произошёл ещё один взрыв. Пострадал один пожарный.

Как сообщают местные СМИ, причина взрыва пока неизвестна. Ведётся следствие.

При этом известно, что предприятие работало по лицензии. В целом там числилось около 100 сотрудников, а в момент взрыва находилось около 30.

Президент и премьер-министр Индии выразили свои соболезнования в связи с инцидентом.

