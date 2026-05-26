Гана эвакуирует граждан на фоне антимигрантских протестов в ЮАР

Дата загрузки: 2026-05-26
Гана эвакуирует около 300 своих граждан из ЮАР после волны антимигрантских протестов, которые начались этой весной. Из-за усиливающихся ксенофобских настроений многие иностранцы не чувствуют себя в безопасности в Южно-Африканской Республике.
Граждане Ганы, которые хотят уехать в свою страну, проходят регистрацию в посольстве в Претории.
[Бенджамин Куаши, посол Ганы в ЮАР]:
«Большинство из них чувствуют, что им больше не рады в этой стране, или считает, что правительство ЮАР должно обратить на это внимание и решить проблемы, но не видят никаких действий».
Протестующие в ЮАР требуют, чтобы власти депортировали всех нелегальных мигрантов. Демонстранты заявляют, что из-за них в стране высокий уровень безработицы, преступность и кризис в сфере коммунальных услуг.
В ходе антимигрантских маршей часто происходят стычки с полицией. Протесты и беспорядки вынуждают местных жителей и мигрантов закрывать свои магазины.
[Бенджамин Куаши, посол Ганы в ЮАР]:
«Экономическая активность замерла. Люди говорят, что им страшно. Они разочарованы и не понимают, в чём именно виноваты».
Опоку Огастин – в числе тех, кто думает об отъезде.
[Опоку Огастин, гражданин Ганы]:
«За себя я не боюсь, но у меня дети, семья. Поэтому, если есть жена и дети, лучше увезти их отсюда».
Посол Ганы сообщил, что эвакуация будет проходить поэтапно. В первую очередь вывезут женщин и детей.
Правительство ЮАР осудило насилие, которое совершают люди с ксенофобскими настроениями. Оно также призвало к спокойствию, заявив, что правоохранительные органы наблюдают за протестами и будут принимать меры против нарушителей закона.
По официальным данным, в ЮАР проживает около трёх миллионов мигрантов. Но реальное число может быть больше, поскольку у многих иностранцев нет документов.
