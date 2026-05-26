Трагедия на нелегальном руднике в Анголе: 28 жертв

Не менее 28 человек погибли в Анголе в результате схода оползня на участке незаконной добычи золота...

Не менее 28 человек погибли в Анголе в результате схода оползня на участке незаконной добычи золота. Трагедия произошла в северо-западной провинции Бенго. Это один из самых смертоносных инцидентов на нелегальных рудниках этой африканской страны. Погибшим было от 16 до 35 лет.

Местные власти сообщают, что поисковые работы завершены. Четверых человек удалось спасти.

[медработник]:

«Нам удалось обезопасить расчищенную территорию и отправить пострадавших в город Какито. У некоторых были незначительные травмы, но они были напуганы. Мы оказали им соответствующую помощь».

Семьям погибши власти обещают помочь с похоронами.

[Мария Нелумба, губернатор провинции Бенго]:

«Мы не могли оставаться равнодушными к их горю. Мы пришли, чтобы выразить свою солидарность и сообщить обо всем, что делает правительство для обеспечения достойных похорон. Правительство уже закупило 28 гробов».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ангола – крупный производитель алмазов, и незаконная добыча полезных ископаемых здесь исторически была связана с алмазной промышленностью. Но в последние годы цены на алмазы падают на фоне роста синтетических камней, и страна стремится к диверсификации горнодобывающей промышленности. Это привело к буму кустарной добычи других металлов, таких как медь и золото.

Короткая ссылка на эту страницу: