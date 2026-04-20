«Твидовый велопробег» устроили поклонники старины в Лондоне

Дата загрузки: 2026-04-21
В атмосферу XIX века погрузилась столица Великобритании. Сотни велосипедистов в костюмах, пошитых по старинной моде, выехали на улицы Лондона.
[Адиса Стивен-Эзеоча, маршал велопробега]:
«Это «Твидовый велопробег». Дело в том, что мы любим одежду из твида, но, что ещё важнее – любим велосипеды».
Некоторые участники ралли едут на старинных велосипедах, в том числе на знаменитых пенни-фартингах.
[Дуглас Рид, участник велопробега]:
«Чтобы сесть на такой велосипед, нужен хороший, свободный участок дороги, на котором нет препятствий. Надо встать на подножку. Несколько раз хорошо оттолкнуться, чтобы велосипед поехал. А затем запрыгнуть на седло, и вперёд!»
Колонна велосипедистов проехала мимо знаковых достопримечательностей Лондона, включая Вестминстерский дворец и Биг-Бен. Весь маршрут протянулся на 24 километра.
Такие велопробеги проходят здесь уже 17 лет. В этом году в ралли участвовали более 900 велосипедистов.
