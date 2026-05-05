В Торонто цветущие сакуры привлекают тысячи посетителей

Тысячи людей пришли в High Park в Торонто, чтобы посмотреть на цветущие деревья сакуры. Розово-белые цветы привлекают местный жителей и туристов.

Посетители гуляют среди цветущих аллей и устраивают фотосессии. Многие специально следят за стадиями цветения на сайте парка, чтобы попасть именно в период максимального раскрытия бутонов.

Посетители отмечают атмосферу спокойствия и возможность отвлечься от повседневных забот.

[посетительница]:

«Здесь приятно. Очень красиво. Спокойно. Я здесь впервые. Думаю, в следующем году снова приду».

Несмотря на прохладную весеннюю погоду, цветение сакуры для многих стало знаком скорого наступления лета.

[посетительница]:

«Забываешь обо всём стрессе. Это место, куда мы приходим, чтобы отвлечься от повседневной жизни и работы. Здесь много любви и ощущения связи с природой».

[посетитель]:

«И у нас остаются эти воспоминания. Каждый год мы приходим сюда и переживаем их снова. Это время, когда мы начинаем встречать лето. Да, в Торонто ещё прохладно, но появляется надежда, что лето уже здесь, и это очень радует».

Цветение сакуры в High Park традиционно считается одним из главных весенних событий города.

