В Торонто цветущие сакуры привлекают тысячи посетителей

Дата загрузки: 2026-05-05
Тысячи людей пришли в High Park в Торонто, чтобы посмотреть на цветущие деревья сакуры. Розово-белые цветы привлекают местный жителей и туристов.
Посетители гуляют среди цветущих аллей и устраивают фотосессии. Многие специально следят за стадиями цветения на сайте парка, чтобы попасть именно в период максимального раскрытия бутонов.
Посетители отмечают атмосферу спокойствия и возможность отвлечься от повседневных забот.
[посетительница]:
«Здесь приятно. Очень красиво. Спокойно. Я здесь впервые. Думаю, в следующем году снова приду».
Несмотря на прохладную весеннюю погоду, цветение сакуры для многих стало знаком скорого наступления лета.
[посетительница]:
«Забываешь обо всём стрессе. Это место, куда мы приходим, чтобы отвлечься от повседневной жизни и работы. Здесь много любви и ощущения связи с природой».
[посетитель]:
«И у нас остаются эти воспоминания. Каждый год мы приходим сюда и переживаем их снова. Это время, когда мы начинаем встречать лето. Да, в Торонто ещё прохладно, но появляется надежда, что лето уже здесь, и это очень радует».
Цветение сакуры в High Park традиционно считается одним из главных весенних событий города.
