Дата загрузки: 2026-05-27

Учёные: цитадель инков Такрачульо в Перу может соперничать по значимости с Мачу-Пикчу

Это руины цитадели инков в регионе Куско в Перу. Археологи говорят, что по значимости находка может соперничать с Мачу-Пикчу. Это место известно как Такрачульо. В переводе с кечуа – «материнская скала».

Археологи исследуют затерянный город на Андском плато уже 30 лет. В 2019 году здесь начались раскопки при поддержке Министерства культуры Перу. Археологи нашли остатки 700 сооружений, в основном каменных. Когда-то это были храмы, гробницы и дома.

Комплекс занимает площадь в 17 гектаров. Это в четыре раза больше территории Мачу-Пикчу.

[Эмерсон Перейра, археолог]:
«Мачу-Пикчу известен монументальной архитектурой и важен из-за той функции, что выполнял раньше. Но Такрачульо не менее значим, поскольку это важное религиозное, церемониальное место, где проводили различные ритуалы».

Археологи нашли здесь примерно 3000 золотых, серебряных и медных пайеток. Инки их использовали для украшения церемониальной одежды. Также были найдены и другие ценные артефакты.

По мнению археологов, Такрачульо был крупным экономическим, политическим и религиозным центром Империи инков.

