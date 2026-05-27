Похороны врача: эпидемия Эболы в ДР Конго набирает обороты

Похороны врача, лечившего Эболу

ДР Конго

Во вторник у больницы в городе Буниа на востоке ДР Конго прошли тихие похороны.

Медицинские работники наблюдали, как умершего пациента повезли для захоронения. Однако в этот раз это был их коллега. Врач скончался после лечения больных лихорадкой Эбола.

Этот случай усилил растущие опасения среди медицинских работников по мере распространения эпидемии.

[Роберт Унену, президент Медицинской ассоциации Итури]:

«Мы действительно боимся, мы очень боимся, потому что все мы должны заботиться о больных. Сегодня приходят больные, завтра придёт ещё больше».

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что вирусом в ДР Конго и Уганде, предположительно, заразилось более 900 человек. 100 случаев подтвердили. Также от Эболы скончалось около 220 человек.

Вспышка пока сосредоточена в провинции Итури, где находится город Буниа. Её вызвал редкий штамм Бундибугио, для которого нет одобренной вакцины.

«Эпидемия уже здесь. И чтобы её избежать, нужно разорвать цепочку. Необходимо разорвать цепь передачи вируса. Как только мы это сделаем, мы сможем справиться с эпидемией».

Медицинские работники также жалуются, что им не хватает средств защиты. Кроме того, местные жители периодически совершают атаки на медицинские учреждения, полагая, что это именно они распространяют вирус.

