Возле Стоунхенджа достраивают копию здания эпохи неолита

Сооружение эпохи неолита достраивают рядом со Стоунхенджем британские археологи и волонтёры. Высота здания – семь метров...

Сооружение эпохи неолита достраивают рядом со Стоунхенджем британские археологи и волонтёры. Высота здания – семь метров. Это реконструкция так называемого неолитического зала, который, возможно, существовал 4500 лет назад.

За основу взята археологическая находка в неолитическом поселении Даррингтон-Уоллс. Исследователи обнаружили там загадочную структуру. Это ямы от деревянных столбов, расположенных по кругу, и четыре массивные опоры внутри, которые, возможно, поддерживали крышу.

Учёные предполагают, что на этом месте могло находиться какое-то сооружение. Внутри люди собирались вместе и устраивали пиршества или проводили ритуальные обряды. Может быть, это был просто склад. А возможно, что никакого строения и не было. Однозначного вывода пока нет.

Археологи решили проверить первую теорию и реконструировать предполагаемое сооружение из тех же материалов и с помощью тех же методов, которые существовали в эпоху каменного века.

При строительстве использовали определённые виды древесины, солому, белую глину и каменные инструменты, в частности, кремниевые топоры..

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Люк Винтер, археолог]:

«Мы видим их в музеях за стеклянными витринами, однако очень редко используем для работы. Этот проект даёт уникальную возможность сделать копии каменных орудий и создать с их помощью плотницкие изделия, которые вы видите здесь, и зафиксировать каждый этап этого процесса».

Проект стоит миллион фунтов стерлингов. В нём участвуют 100 волонтёров. Строительство длится девять месяцев и уже подходит к завершению.

[Сара Дэвис, волонтёр]:

«Я стала яснее видеть связь с прошлым и нашими неолитическими предками. И мне кажется, будто я иду по их стопам. Когда вкладываешь сердце и душу в это сооружение, и каждый удар топора, каждая соломина этой кровли становится частью огромной и прекрасной конструкции, это вызывает сильные чувства».

Проект поможет учёным оценить эффективность каменных орудий эпохи неолита при строительстве крупных объектов, узнать сколько времени требовалось на возведение сооружения, и понять, сколько труда вкладывали древние люди.

Этим летом неолитический зал откроют для посещений. А уже осенью он также станет образовательным центром для школьников. Здесь их будут знакомить с доисторическими ремеслами, кулинарией и жизнью древних общин.

Короткая ссылка на эту страницу: