В Париже на протест вышли бездомные

Дата загрузки: 2026-05-28
В Париже протестуют бездомные. Они требуют увеличить количество мест в приютах на фоне беспрецедентной жары, охватившей Западную Европу.
34-летняя Мелисса лишилась дома 8 месяцев назад с маленькой дочерью Викторией. Мелисса ждёт ещё одного ребёнка.
[Мелисса, беременная бездомная]:
«Честно говоря, я никому бы этого не пожелала – это ужасно и трудно. Особенно ночью, когда дело доходит до сна, поиска крыши над головой или даже еды. Постоянно кочевать – это мучение. Мы хотим дом. Это ненормально. Мы французские граждане; у нас и наших детей есть права. Правительство должно нас увидеть и принять меры».
Акцию протеста организовала ассоциация Utopia 56, которая защищает права мигрантов и уязвимых групп населения. Она хочет привлечь внимание региональных административных властей Парижа к этой проблеме.
[Натан Лекё, координатор ассоциации Utopia 56]:
«Люди умирают на улицах круглый год. Но в такие периоды, как этот, с особенно невыносимой температурой, действовать нужно особенно срочно. Вот почему мы здесь. Уже два дня стоит 35-градусная жара. И, как видите, правительство продолжает безрассудно оставлять на улицах крайне уязвимых людей, то есть женщин и детей – здесь много беременных женщин и маленьких детей».
Сонья годами живёт то на улицах, то в приютах.
[Сонья, бездомная]:
«Трудно. Здесь жарко. Мы не можем просто так оставаться на улице. Нам и нашим детям нужно место для жизни».
