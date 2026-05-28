Венский фермер возрождает традицию разведения съедобных улиток

Ферма съедобных улиток

Вена, Австрия

Под Веной бывший инженер-программист Андреас Гугумук выращивает не привычный скот, а улиток. Его ферма занимает всего две тысячи квадратных метров, работает без химикатов и в прошлом году вошла в число лучших регенеративных хозяйств Европы.

Сегодня здесь выращивают более 300 тысяч улиток в год. Они живут среди полос рапса, клевера и диких трав. После сбора урожая весь процесс обработки проходит вручную, а готовую продукцию отправляют в лучшие рестораны страны.

Идея появилась не случайно. Гугумук выяснил, что когда-то Вена была одним из крупнейших центров потребления улиток.

[Андреас Гугумук, фермер]:

«Моя семья живёт здесь уже 300 лет. Традиционное хозяйство здесь – это животные и поля. А я 15 лет назад начал заниматься улитками. Это был новый проект, потому что я выяснил, что Вена когда-то была мировой столицей потребления улиток».

Традиция действительно уходит в глубину веков. Улиток сюда привезли ещё римляне. Позже их разводили монахи во время постов, а в XVIII веке в городе появился специальный рынок.

Сейчас венских улиток можно попробовать в ресторане Vestibül в историческом центре города в здании национального театра Австрии. Здесь блюдо готовят просто – панируют и обжаривают.

[Кристоф Шух, шеф-повар]:

«Я знаю его очень давно, практически с самого начала его карьеры. Я работал с ним и в других ресторанах. И это первоклассная продукция, поэтому мы обожаем его улиток».

Для многих гостей знакомство с блюдом становится первым опытом.

[Лили Берайтер, посетительница ресторана]:

«С огурцом это сочетается очень хорошо. А по вкусу немного напоминает грибы».

Фермер не собирается переходить на массовое производство. Его цель – показать, как локальное сельское хозяйство может работать без ущерба для окружающей среды.

