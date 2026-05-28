Президент США Дональд Трамп заявил, что он всё ещё не удовлетворён условиями сделки с Ираном, добавив,..

Трамп отверг смягчение санкций в отношении Ирана и сказал, что Ормузский пролив будет открыт для всех

Президент США Дональд Трамп заявил, что он всё ещё не удовлетворён условиями сделки с Ираном, добавив, что США не обсуждают смягчения санкций в отношении страны.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Нет, мы не говорим об ослаблении санкций или о предоставлении денег. Ничего подобного. Мы контролируем деньги, которые они считают своими. Мы сохраним контроль над этими деньгами. Когда они будут вести себя должным образом и поступать правильно, мы позволим им их получить».

Трамп сказал, что в рамках потенциальной рамочной сделки с Тегераном Ормузский пролив будет открыт немедленно, и никто не будет его контролировать.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это международные воды. Никто не будет их контролировать. Мы будем за ними следить. Но никто не будет их контролировать. Это одно из наших условий в переговорах».

Трамп также сказал, что ему не нравится идея, чтобы запасы высокообогащённого урана забрали Россия или Китай.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Он также ещё раз отметил, что его главная цель – не допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Если бы мы не нанесли по Ирану удары бомбардировщиками B-2, у него уже через две недели было бы ядерное оружие, оно было готово. И если бы у них было ядерное оружие, его бы сразу применили».

А иранское государственное телевидение сообщило в среду, что Тегеран восстановит судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение месяца. Это прозойдёт в рамках рамочного соглашения с США, которое также включит вывод американских войск из региона.

В сообщении было сказано, что США прекратят военно-морскую блокаду иранского судоходства на основе меморандума о взаимопонимании, который обсуждается между двумя сторонами.

При этом Белый дом в соцсетях опроверг это сообщение, назвав его «полной выдумкой».

Короткая ссылка на эту страницу: