Трамп отверг смягчение санкций в отношении Ирана и сказал, что Ормузский пролив будет открыт для всех

Президент США Дональд Трамп заявил, что он всё ещё не удовлетворён условиями сделки с Ираном, добавив,..
Дата загрузки: 2026-05-28
Президент США Дональд Трамп заявил, что он всё ещё не удовлетворён условиями сделки с Ираном, добавив, что США не обсуждают смягчения санкций в отношении страны.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Нет, мы не говорим об ослаблении санкций или о предоставлении денег. Ничего подобного. Мы контролируем деньги, которые они считают своими. Мы сохраним контроль над этими деньгами. Когда они будут вести себя должным образом и поступать правильно, мы позволим им их получить».
Трамп сказал, что в рамках потенциальной рамочной сделки с Тегераном Ормузский пролив будет открыт немедленно, и никто не будет его контролировать.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Это международные воды. Никто не будет их контролировать. Мы будем за ними следить. Но никто не будет их контролировать. Это одно из наших условий в переговорах».
Трамп также сказал, что ему не нравится идея, чтобы запасы высокообогащённого урана забрали Россия или Китай.
Он также ещё раз отметил, что его главная цель – не допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Если бы мы не нанесли по Ирану удары бомбардировщиками B-2, у него уже через две недели было бы ядерное оружие, оно было готово. И если бы у них было ядерное оружие, его бы сразу применили».
А иранское государственное телевидение сообщило в среду, что Тегеран восстановит судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение месяца. Это прозойдёт в рамках рамочного соглашения с США, которое также включит вывод американских войск из региона.
В сообщении было сказано, что США прекратят военно-морскую блокаду иранского судоходства на основе меморандума о взаимопонимании, который обсуждается между двумя сторонами.
При этом Белый дом в соцсетях опроверг это сообщение, назвав его «полной выдумкой».
Короткая ссылка на эту страницу: