Ночной охранник из Токио стал звездой дизайна благодаря своим указателям

72-летний охранник станции «Синдзюку» в Токио превратил обычные уличные указатели в собственный дизайнерский стиль. Сегодня шрифт Сюэцу Сато используют для афиш, музейных вывесок и проектов крупных компаний, включая Nintendo, Suntory и Nike.

Необычное увлечение появилось больше двадцати лет назад во время реконструкции станции «Синдзюку». Тогда пассажирам было сложно ориентироваться в переходах и выходах. Сато начал создавать понятные указатели из клейкой ленты. Его работа понравилась руководству.

[Сюэцу Сато, охранник и создатель шрифта Shuetsu]:

«Во время строительных работ на станции “Синдзюку” (в 2004 году) искали человека, который помогал бы направлять людей при расширении подземных переходов, и я вызвался помочь. Тогда станция превратилась в настоящий лабиринт, поэтому я подумал, что пассажирам будет проще понять, если я буду делать указатели из скотча, а не давать словесные указания. Так я и начал свою работу».

Его стиль получил название Сюэцу-тай – по имени автора. В прошлом году дизайнер получил платиновую награду Японской ассоциации дизайна вывесок. Одна из особенностей его работ – округлые формы букв, которые, по словам автора, должны меньше раздражать пассажиров.

Недавно Сато участвовал в создании логотипа для нового магазина Nike в районе Синдзюку.

[Сюэцу Сато, охранник и создатель шрифта Shuetsu]:

«Я делал надпись «Синдзюку» много раз. Когда меня попросили создать её в стиле Сюэцу, в душе я сразу подумал: «Да! Это моё»».

Несмотря на популярность, Сато не назначает фиксированную цену за свою работу. Он просит только оплатить дорогу и обеспечить его едой во время работы. По его словам, главное для него – не награды и не слава.

[Сюэцу Сато, охранник и создатель шрифта Shuetsu]:

«Главное, чтобы кому-то это нравилось, неважно кому. И мне этого достаточно. Я просто счастлив, занимаясь тем, что мне нравится, и если хотя бы один человек увидит это и улыбнётся, – это всё, что мне нужно».

Даже неожиданно став знаменитым, Сато продолжает работать ночным охранником на станции. И он по-прежнему делает свои работы только из клейкой ленты.

