До двух возросло число жертв химической аварии на бумажной фабрике в США

До двух возросло число жертв химической аварии на бумажной фабрике в штате Вашингтон. Инцидент произошёл 26 мая в городе Лонгвью. На предприятии Nippon Dynawave Packaging разорвало резервуар с белым щёлоком. Это химический раствор для варки целлюлозы.
По оценкам начальника пожарной охраны, в результате разрыва из резервуара вытекло примерно два миллиона литров белого щёлока. Погиб один человек, девять пропали без вести. Ещё девять человек, включая пожарного, пострадали. Один сотрудник фабрики скончался в больнице.
Пожарные продолжают поисково-спасательную операцию, но говорят, что надежды найти выживших почти нет. Кроме того, на месте происшествия сохраняются опасные условия. В резервуаре осталось 90 000 литров химического раствора, и он медленно вытекает.
[Майк Горсуч, сотрудник пожарной охраны]:
«Официальные лица не выявили непосредственной угрозы для окружающего сообщества. Но мы по-прежнему просим людей избегать этого района, пока ведутся восстановительные работы».
Представители пожарной охраны также сообщили, что белый щёлок попал в реку Колумбия. Там уже видели погибшую рыбу. Сейчас специалисты оценивают степень загрязнения реки и масштабы возможного ущерба.
По данным властей, воздух и система водоснабжения в Лонгвью не пострадали. Причины аварии выясняют.
