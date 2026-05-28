До двух возросло число жертв химической аварии на бумажной фабрике в штате Вашингтон. Инцидент произошёл 26..

До двух возросло число жертв химической аварии на бумажной фабрике в США

До двух возросло число жертв химической аварии на бумажной фабрике в штате Вашингтон. Инцидент произошёл 26 мая в городе Лонгвью. На предприятии Nippon Dynawave Packaging разорвало резервуар с белым щёлоком. Это химический раствор для варки целлюлозы.

По оценкам начальника пожарной охраны, в результате разрыва из резервуара вытекло примерно два миллиона литров белого щёлока. Погиб один человек, девять пропали без вести. Ещё девять человек, включая пожарного, пострадали. Один сотрудник фабрики скончался в больнице.

Пожарные продолжают поисково-спасательную операцию, но говорят, что надежды найти выживших почти нет. Кроме того, на месте происшествия сохраняются опасные условия. В резервуаре осталось 90 000 литров химического раствора, и он медленно вытекает.

[Майк Горсуч, сотрудник пожарной охраны]:

«Официальные лица не выявили непосредственной угрозы для окружающего сообщества. Но мы по-прежнему просим людей избегать этого района, пока ведутся восстановительные работы». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Представители пожарной охраны также сообщили, что белый щёлок попал в реку Колумбия. Там уже видели погибшую рыбу. Сейчас специалисты оценивают степень загрязнения реки и масштабы возможного ущерба.

По данным властей, воздух и система водоснабжения в Лонгвью не пострадали. Причины аварии выясняют.

Короткая ссылка на эту страницу: