На окраине Копенгагена открылась выставка скульптур в виде троллей

Более десяти лет датчанин Томас Дамбо делает вот такие скульптуры троллей и устанавливает их в самых неожиданных местах по всему миру. Наткнуться на деревянных чудищ можно в лесу, на лугу или у речки.

Скульптор-рециклер создаёт свои творения из отходов, чтобы напомнить людям о важности переработки мусора.

[Томас Дамбо, скульптор]:

«Я подумал, что если расскажу историю, которая объединит всё это, то через 10 лет наверное создам более сотни скульптур. Тогда проект станет настолько впечатляющим, будто я превратил весь мир в свою сцену».

За 12 лет Томас разместил почти 200 скульптур в 19 странах. Найти троллей можно с помощью специальной онлайн-карты.

[Томас Дамбо, скульптор]:

«Главное не сами скульптуры. Они побуждают людей выходить на улицу и знакомиться с местами, куда они могли бы не прийти».

Сейчас на окраине Копенгагена проходит первая музейная выставка скульптур троллей. Поскольку экспонаты выставлены в закрытом помещении, Томас смог использовать материалы, которые под открытым небом долго не продержались бы. Это электроника, картон и одежда.

[Расмус Стенбаккен, куратор музея]:

«Томас всегда говорит, что мусор – это золото. Мы должны быть внимательнее к тому, что выбрасываем. Надо стать более ответственными потребителями».

Скульптор надеется, что посетители выставки будут уходить с желанием меньше покупать.

[Томас Дамбо, скульптор]:

«Дело не столько в переработке. У людей в шкафу так много одежды, что её хватит на всю оставшуюся жизнь. Поэтому надо прекратить покупать много вещей. Можно что-то одолжить у друга или, наоборот, раздать свою одежду другим».

Выставка продлится до декабря.

