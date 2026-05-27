На крупнейший в мире фестиваль улиток в Испании пришли тысячи гурманов

Тысячи гурманов собрались за столами в Лериде в Каталонии. Здесь провели крупнейший в мире фестиваль улиток. За три дня на гастрономическом празднике приготовили 14 тонн моллюсков.

Жоан Висенте живёт в Лондоне, но приезжает сюда на каждый фестиваль. Вместе с другими поварами готовит улиток для гостей.

[Жоан Висенте, участник фестиваля]:

«Я живу в Лондоне 11 лет, но обязательно приезжаю сюда дважды в год. Один раз – на Рождество, поскольку его надо отмечать дома. Второй раз – на фестиваль улиток. В эти дни я всегда в Лериде. Это мой праздник, моя семья, моя жизнь и мои друзья. Я должен быть в Лериде, потому что это часть меня, часть моей крови».

Во время фестиваля в городе проходят парады и концерты живой музыки. И, конечно же, можно посидеть за столиком с семьёй и друзьями и попробовать улиток. Специальные команды поваров готовят их по разным рецептам.

Фестиваль зародился в 80-х годах прошлого века. Первый раз в нём участвовали 300 человек. В этом году праздник обрёл рекордные масштабы. За три дня привлёк почти 17 000 гостей. Для них готовили моллюсков 124 повара.

