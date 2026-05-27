В Мехико открыли рекордную футбольную фреску к чемпионату мира

В Мехико открыли крупнейшую в мире фреску, написанную кистью. Работа площадью более 200 квадратных метров получила официальный статус мирового рекорда Гиннесса и стала частью подготовки города к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Фреску представили в районе Густаво-а-Мадеро. На церемонию пришли местные жители, представители властей и бывшие игроки сборной Мексики.

На картине рассказали историю футбола Мексики. Авторы изобразили старые мячи, классические бутсы, меняющуюся футбольную форму, а также известные символы столицы: Дворец изящных искусств, Ангела Независимости и Базилику Святой Марии Гваделупской.

[Карлос Бадильо, графический художник]:

«С самого начала мы решили полностью отказаться от подхода, который обычно используют в уличном искусстве с аэрозольной краской. Мы остались верны традиционной технике и работали кистями. Именно поэтому проект попал в список рекордов Гиннесса. Это крупнейшая в мире картина, созданная кистью».

Сотни жителей пришли на открытие с флагами и в футболках сборной Мексики. Бывшие футболисты раздавали автографы и сувениры.

[Франсиско Вилья Бетанкурт, координатор правозащитных организаций]:

«Этот взрыв красок связан не только с футболом. Это отправная точка для того, что художники, скульпторы и общественные организации могут сделать для нашего города. У города ещё много потребностей и срочных проблем, но культура и спорт имеют большое значение».

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Мехико станет одним из городов, где состоятся матчи турнира.

