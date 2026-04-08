Перестрелка у консульства Израиля в Стамбуле: один нападавший убит, двое задержаны

Перестрелка у консульства Израиля в Стамбуле: один нападавший убит, двое задержаны

Трое вооружённых мужчин открыли огонь по полицейским рядом с консульством Израиля в Стамбуле. Правоохранители одного боевика..

Дата загрузки: 2026-04-08

Перестрелка у консульства Израиля в Стамбуле: один нападавший убит, двое задержаны

Трое вооружённых мужчин открыли огонь по полицейским рядом с консульством Израиля в Стамбуле. Правоохранители одного боевика ликвидировали и двоих ранили, после чего задержали. Также лёгкие ранения получили двое полицейских.

По словам очевидцев, перестрелка была продолжительной.

[Онур, официант]:
«Раздались громкие выстрелы. Затем звук перестрелки стал усиливаться. Это продолжалось 15-20 минут. Мы наблюдали через камеру, и было немного видно происходящее. Пули попадали в стены и другие места».

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил атаку.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:
«Мы не позволим подорвать атмосферу доверия в Турции такими гнусными и спланированными провокациями, как сегодняшняя».

Министр внутренних дел Турции заявил, что один нападавший связан с организацией, «прикрывающейся религией», но не сообщил её названия.

Глава МВД также рассказал, что боевики приехали в Стамбул из города Измит на арендованном автомобиле. Двое задержанных – братья. У одного есть судимость за преступление, связанное с наркотиками.

Израильских дипломатов в Турции сейчас нет. Ранее Израиль их отозвал, чтобы не подвергать опасности на фоне ухудшения отношений с Анкарой из-за войны в Газе.

