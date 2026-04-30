Нападение с ножом на евреев в Лондоне: двое ранены, нападавший арестован

На этих кадрах с нательной камеры полицейского – момент ареста человека, который ранил ножом двух прохожих еврейской национальности в Лондоне.

Полицейские кричат: «Ложись на землю!» и «Брось нож!» Однако нападавший не реагирует. После этого они применяют электрошокер и надевают на него наручники.

Сообщается, что 45-летний злоумышленник бегал с ножом по улице в еврейском районе Голдерс-Грин и атаковал прохожих. Пострадавшие в возрасте 30 и 70 лет в стабильном состоянии.

Полиция квалифицировала нападение как теракт.

Инцидент произошёл после серии поджогов еврейских объектов в Лондоне, которые произошли за последние недели, в том числе машин скорой помощи и синагог. В рамках расследования по этим делам полиция арестовала более двух десятков человек.

Эти инциденты расследуются на предмет возможной связи с Ираном. Представители служб безопасности предупредили, что Тегеран пытается использовать членов криминальных группировок для нападений на территории Великобритании.

В ответ на атаку с ножом главный раввин страны сказал, что для противостояния такой ненависти одних слов недостаточно.

Президент Израиля Исаак Герцог заявил о необходимости срочных мер. Он добавил, что евреям стало опасно открыто ходить по улицам Лондона.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение «совершенно ужасающим» антисемитским актом.

Отметим, в октябре прошлого года два человека погибли в результате атаки британца сирийского происхождения на синагогу в Манчестере. В тот раз нападавшего застрелила полиция.

