Нападение с ножом на евреев в Лондоне: двое ранены, нападавший арестован

На этих кадрах с нательной камеры полицейского – момент ареста человека, который ранил ножом двух прохожих..
Дата загрузки: 2026-04-30
На этих кадрах с нательной камеры полицейского – момент ареста человека, который ранил ножом двух прохожих еврейской национальности в Лондоне.
Полицейские кричат: «Ложись на землю!» и «Брось нож!» Однако нападавший не реагирует. После этого они применяют электрошокер и надевают на него наручники.
Сообщается, что 45-летний злоумышленник бегал с ножом по улице в еврейском районе Голдерс-Грин и атаковал прохожих. Пострадавшие в возрасте 30 и 70 лет в стабильном состоянии.
Полиция квалифицировала нападение как теракт.
Инцидент произошёл после серии поджогов еврейских объектов в Лондоне, которые произошли за последние недели, в том числе машин скорой помощи и синагог. В рамках расследования по этим делам полиция арестовала более двух десятков человек.
Эти инциденты расследуются на предмет возможной связи с Ираном. Представители служб безопасности предупредили, что Тегеран пытается использовать членов криминальных группировок для нападений на территории Великобритании.
В ответ на атаку с ножом главный раввин страны сказал, что для противостояния такой ненависти одних слов недостаточно.
Президент Израиля Исаак Герцог заявил о необходимости срочных мер. Он добавил, что евреям стало опасно открыто ходить по улицам Лондона.
А премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение «совершенно ужасающим» антисемитским актом.
Отметим, в октябре прошлого года два человека погибли в результате атаки британца сирийского происхождения на синагогу в Манчестере. В тот раз нападавшего застрелила полиция.
Короткая ссылка на эту страницу: