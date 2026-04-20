fb pixel
Телеканал NTD

Массовая стрельба в США: ветеран армии убил восемь детей в возрасте от года до 14 лет

Дата загрузки: 2026-04-20

Окровавленные двери дома и оцепленная полицией тихая жилая улица. Город Шривпорт на северо-западе американского штата Луизиана приходит в себя после массового расстрела. Мужчина убил семь собственных детей в возрасте от одного года до 14 лет, а также ещё одного ребёнка, который также находился в доме.

Огнестрельные ранения получили мать детей и ещё одна женщина. Ещё одной женщине и ребёнку удалось скрыться. Ребёнок во время побега спрыгнул с крыши дома и получил травму, но угрозы жизни нет.

Одна раненая женщина находится в критическом состоянии.

Что касается стрелка, то после инцидента он угнал автомобиль и попытался скрыться. Полиция догнала его, и во время перестрелки нападавший погиб.

Позже выяснилось, что стрелял 31-летний ветеран ВС США Шамар Элкинс.

[Тэмми Фелпс, член Палаты представителей штата Луизиана]:
«Это одно из самых трагических событий в нашем городе за очень-очень долгое время».

Мотивы нападавшего ещё предстоит выяснить. По сообщениям американских СМИ, на Пасху он опубликовал в соцсетях фото со своими детьми и обращением к Богу помочь ему справиться с проблемами психического характера.

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...