Давка у крепости на Гаити: не менее 30 погибших

Дата загрузки: 2026-04-14
Не менее 30 человек погибли в давке у одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Гаити. Инцидент произошёл в сельской местности на севере страны у цитадели Лаферьер – крепости начала XIX века.
Ещё десятки людей пострадали. 30 человек остаются в больнице. Власти предупреждают, что число погибших может возрасти.
Люди устремились в крепость на ежегодное празднование присвоения ей статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них было много студентов, а также школьники.
Сестра этого мужчины была в крепости вместе со школьной экскурсией для отличников.
[Дональдсон Жан, брат погибшей]:
«Я потерял сестру. Я плачу, ей было 11 лет. Она не хотела говорить на креольском. Утром и вечером она готовилась к программе для одаренных детей».
Как говорится в заявлении местных властей, давка возникла в результате недостаточных мер по управлению толпой. Крепость располагается в ограниченном пространстве на холме.
Национальная полиция Гаити заявила, что начала расследование.
