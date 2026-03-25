До 70 возросло число погибших в результате удара беспилотника по больнице в Судане

По данным ООН, число жертв атаки беспилотника на больницу в Судане возросло до 70 после того, как из-под завалов извлекли новые тела. Среди погибших – женщины, дети, врачи и медсёстры. Число пострадавших превысило 140 человек.

Нападение произошло 20 марта в городе Эд-Даэйн в провинции Восточный Дарфур. Атака вывела больницу из строя, и теперь два миллиона человек лишены возможности получать медицинскую помощь. Ближайшее медучреждение находится в 160 километрах от Эд-Даэйна.

Напомним, что в Судане уже почти три года идёт война между правительственной армией и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования».

[Марта Уртадо, представитель УВКПЧ ООН]:

«Резкое увеличение использования беспилотников для нанесения авиаударов в этом году в Судане подчёркивает разрушительное воздействие высокотехнологичного и относительно дешёвого оружия на населённые районы. Согласно полученной информации, в результате таких ударов с 1 января по 15 марта погибло более 500 мирных жителей».

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш решительно осуждает нападение на больницу и призывает все стороны военного конфликта в Судане уважать международное гуманитарное право, которое защищает медицинский персонал, медицинские учреждения и гражданское население.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН]:

«С начала войны в Судане, разгоревшейся в апреле 2023 года, Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 200 нападений на медицинские учреждения страны, в результате чего погибло более 2000 человек».

В ООН не называют виновника атаки, но заявляют, что беспилотники используют как правительственная армия, так и повстанцы.

[Марта Уртадо, представитель УВКПЧ ООН]:

«Такие нападения на мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры вызывают серьёзные опасения по поводу соблюдения международного гуманитарного права, основополагающих принципов различия, соразмерности и предосторожности и могут быть приравнены к военным преступлениям».

По данным ООН, в ходе войны в Судане погибло более 40 000 человек. При этом международные гуманитарные организации утверждают, что реальное число жертв может быть во много раз больше.

