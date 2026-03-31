Австрия планирует запретить соцсети для детей младше 14 лет

Австрийское правительство, возглавляемое консерваторами, заявило о планах ввести запрет на соцсети для детей младше 14 лет. Об этом заявил вице-канцлер страны Андреас Баблер.

[Андреас Баблер, вице-канцлер Австрии]:

«Сегодня хороший день для детей в нашей стране. Мы защитим детей и молодёжь от негативного воздействия социальных сетей. Мы больше не будем стоять в стороне и наблюдать, как эти платформы вызывают у них зависимость».

Члены кабинета министров от трёх правящих партий объявили, что предварительно утвердили соответствующее соглашение. Его целью будет защита детей от «вызывающих привыкание алгоритмов» и вредоносного контента.

[Андреас Баблер, вице-канцлер Австрии]:

«Дети сталкиваются, например, с нереалистичными стандартами красоты, прославлением насилия и дезинформацией, а также подвергаются манипуляциям. Риски, связанные с чрезмерным использованием социальных сетей, варьируются от низкой самооценки и зависимого поведения до кибербуллинга и одиночества, а в самых трагических случаях – даже самоубийства».

Ожидается, что проект закона о запрете разработают к концу июня.

Австрия – не первая страна, которая вводит подобные ограничения. Так, в декабре прошлого года Австралия первой в мире ввела запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет.

Затем её примеру последовали и другие страны, которые уже рассматривают подобные инициативы. Так, в январе нижняя палата французского парламента одобрила запрет на соцсети для лиц младше 15 лет.

