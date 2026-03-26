Знаковое решение. Meta, организация, которая признана экстремистской в РФ и запрещена, а также Google признаны виновными..

Суд США признал Google и Meta* виновными в разработке опасных для детей платформ

Знаковое решение. Meta, организация, которая признана экстремистской в РФ и запрещена, а также Google признаны виновными в разработке платформ, опасных для детей и подростков.

Такое решение вынес суд Лос-Анджелеса. Теперь обе компании обязаны выплатить компенсацию в размере шести миллионов долларов.

Суммы для этих технологических гигантов небольшие. Однако решение стало прецедентом. Оно заставит подобные компании пересмотреть свою защиту от исков, которые касаются безопасности пользователей.

Родители и организации по защите детей приветствовали вердикт.

[Леннон Торрес, представитель организации по защите детей в сети]:

«Это, безусловно, начало перемен в отношении крупных технологических компаний».

Иск подала 20-летняя американка Кейли Дж. М. Она заявила, что в юном возрасте пристрастилась к YouTube и Instagram (соцсети, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), из-за их привлекательного дизайна. Теперь она страдает от тревожности и депрессии.

Адвокаты сосредоточились на том, как устроены платформы социальных сетей, а не на самом контенте. Это значительно затруднило защиту для самих компаний.

[Марк Ланье, адвокат]:

«Это первый подобный судебный процесс в истории американской юриспруденции. Обычно истцам требуется три или четыре попытки, чтобы понять, как выиграть такие дела. Истцы обычно проигрывают первые три или четыре таких дела. Мы выиграли».

Присяжные признали обе компании виновными в халатности при разработке YouTube и Instagram*, а также в том, что они не предупредили об их опасности.

Snap и TikTok также входили в число ответчиков. Но обе компании урегулировали дело до начала судебного разбирательства. На каких условиях – не сообщается.

Представители Google и Meta* уже заявили, что планируют подать апелляции.

*Meta и Instagram – организации, которые признаны в РФ экстремистскими и запрещены.

