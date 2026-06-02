Сотни кенийцев протестуют против создания карантинного центра для пациентов с подозрением на Эболу

Дата загрузки: 2026-06-02
Сотни людей вышли на улицы Наньюки в центральной Кении. Они яростно протестуют против открытия карантинного центра для больных Эболой на военной базе, расположенной неподалёку.
Демонстранты поджигают шины, скандируют лозунги, устраивают шествия и блокируют дороги. Это парализовало жизнь в некоторых районах города.
Беспорядки начались через несколько дней после того, как Верховный суд Кении временно приостановил реализацию плана по созданию карантинного центра и запретил въезд иностранным пациентам.
Медицинское учреждение, в случае открытия, будет принимать граждан США, которые контактировали с заражёнными Эболой, но пока не заболели. Центр сможет вмещать 50 пациентов.
Кенийцы боятся, что вирус выйдет за пределы центра и распространиться.
[протестующий]:
«Мы недовольны действиями правительства и руководителей округа Лайкипия. Никто не явился на этот протест, хотя происходящее – огромная трагедия не только для Кении, но и для всего Африканского континента».
Хотя суд приостановил создание центра, местные жители предполагают, что подготовка к строительству может продолжиться.
Между тем правительство Кении заявляет, что карантинный центр – это часть более широких усилий по укреплению системы реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
