Восхождение на Эверест: проблемы и риски

Восхождение на Эверест – мечта многих опытных альпинистов. Каждый год сотни искателей приключений вместе с проводниками-шерпами пытаются достичь вершины высотой 8849 метров. И несмотря на реальные риски, желающих это сделать с каждым годом всё больше больше.

В этом сезоне власти Непала выдали почти 500 разрешений на восхождение. Это рекордное количество. По предварительным оценкам, на вершину поднялись уже 900 человек, учитывая и проводников. Это самое большое число людей, совершивших восхождение на Эверест в весенний альпинистский сезон.

На конференции покорителей Эвереста в Катманду министр туризма Непала наградил проводника Ками Риту за вклад в развитие альпинизма. Он совершил рекордные 32 восхождения.

Но по мнению проводника, количество разрешений на восхождение надо ограничить. Также он предупреждает, что необходимо предпринять больше мер для оказания помощи альпинистам в горах.

[Ками Рита, проводник]:

«Главная проблема в том, что существует большая необходимость в создании системы спасения людей, когда они нуждаются в помощи. Это должно сделать правительство».

Ещё одна проблема – грязные склоны. Правила требуют, чтобы альпинисты убирали за собой весь мусор, но его всё равно остаётся много.

Известная китайская альпинистка Хэ Цзин считает, что каждый должен взять на себя ответственность.

[Хэ Цзин, альпинистка]:

«Мы должны убирать мусор с наших гор. Надо защищать наши Гималаи. Думаю, это долг всех альпинистов».

Важной проблемой остаётся и контроль за опытностью альпинистов. За всю историю восхождений на Эверест погибло более 300 человек.

[Натаниэль Дуглас, альпинист]:

«В социальных сетях я часто вижу людей, которые очень хотят покорить Эверест, хотя никогда не поднимались на горы. Поэтому они не совсем понимают, что такое альпинизм и что на самом деле нужно, чтобы подняться на вершину Эвереста и безопасно спуститься вниз».

Сейчас любой человек может, заплатив 15 000 долларов, получить разрешение на восхождение на Эверест. Но правительство Непала уже начало работать над новыми правилами, требующими наличия опыта в альпинизме.

