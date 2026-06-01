Любители супов собрались на фестивале холодного борща в Вильнюсе

Холодному борщу посвятили фестиваль в Вильнюсе. Это блюдо готовят из свёклы и кефира. Подают его с зеленью, огурцами и варёными яйцами. По-литовски оно называется «шалтибарщай».

[Ирина, жительница Литвы]:

«Это очень вкусно! Борщ подаётся холодным. Он идеально подходит для жарких летних дней. Мне кажется, это блюдо – неотъемлемая часть литовских традиций. Ведь мы, литовцы, считаем этот борщ национальным достоянием». [От, турист из Нидерландов]:

«Холодный борщ – очень освежающее блюдо. Здорово, что ему посвятили целый фестиваль».

[Раса, жительница Литвы]:

«Собралось очень много людей. Здесь множество развлечений и море розового цвета. Я обожаю розовый, как вы можете заметить. Так что это замечательный фестиваль. Я от него в восторге!»

Во время праздника также устроили забег официантов и парад лодок.

Фестиваль в Вильнюсе проходит уже в четвёртый раз. В этом году его посетили почти 100 000 человек, включая 17 000 иностранцев из Великобритании, Германии, Латвии, Польши, Нидерландов и США.

