Личного ассистента Мэттью Перри приговорили к 41 месяцу тюрьмы

Личного ассистента Мэттью Перри Кеннета Ивамасу приговорили к трём годам и четырём месяцам тюремного заключения. Суд признал его виновным в том, что он ввёл звезде сериала «Друзья» смертельную дозу кетамина.

[Алан Эйснер, адвокат]:

«Кенни как его помощник сожалеет, что у него не хватило сил возразить и сказать «нет». И в этом он всегда будет раскаиваться».

Это последний в серии приговоров, которые в общей сложности вынесли пяти обвиняемым по делу: двум врачам, продавцу запрещённых веществ и посреднику, помогавшему достать кетамин.

Наркодилер Джасвин Сангха, прозванная «Королевой кетамина», получила самый длительный срок – 15 лет тюремного заключения.

По данным прокуратуры, в октябре 2023 года Ивамаса по просьбе самого Перри вколол тому дозу кетамина и ушёл выполнять другие поручения. Когда он вернулся, то обнаружил актёра плавающим лицом вниз и без признаков жизни в джакузи в его лос-анджелесском доме.

Сам Ивамаса признал, что неоднократно вводил Перри кетамин без медицинской подготовки, включая смертельную дозу. Он также предоставил ключевые доказательства против других обвиняемых.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Отчим Перри, Кит Моррисон, был единственным членом семьи, выступившим в суде. Он сказал Ивамасе, что тот продолжал вкалывать актёру всё большие дозы вместо того, чтобы сообщить об этом родственникам.

За пределами суда выступила бизнес-менеджер Перри и исполнитель завещания Лиза Фергюсон.

[Лиза Фергюсон, менеджер Мэттью Перри]:

«Мэтью боялся смерти. Как вы думаете, почему он так старался бросить пить? Почему его состояние так резко менялось? Он хотел жить. Он не хотел умирать. А этот парень способствовал его смерти».

На момент смерти Перри было 54 года. Ранее он публично подтверждал, что десятилетиями злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Это совпало с пиком его славы, когда он играл Чендлера Бинга в популярном ситкоме 90-х.

Короткая ссылка на эту страницу: