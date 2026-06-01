«Печёнкой чуют»: новую теорию о навигации у голубей выдвинули учёные

Давно известно, что голубь, увезённый за много километров от дома, всё равно находит обратный путь. Умение этих птиц ориентироваться в пространстве изучают много десятилетий.

Исследователи выяснили, что голуби ориентируются по солнцу, а в пасмурную погоду используют для навигации магнитное поле земли. Раньше учёные полагали, что за его восприятие отвечает голубиный клюв, но гипотеза не подтвердилась.

Сейчас же немецкие исследователи выдвигают новую теорию. По их мнению, голуби воспринимают магнитные поля печенью, а именно – макрофагами. Они защищают живой организм от патогенов, а также поглощают остатки погибших клеток, поэтому накапливают в себе железо.

В печени голубей обнаружили макрофаги, буквально переполненные наночастицами оксида железа. По мнению учёных, они придают клеткам способность чувствовать магнитное поле. Необычно то, что раньше макрофаги не считались сенсорными клетками.

[Кливия Лисовски, иммунолог]:

«Мы даже установили, что эти макрофаги тесно связаны с нервными волокнами, иннервирующими печень. Таким образом, они становятся весьма вероятными кандидатами на роль передатчиков информации – либо посредством прямого контакта между клетками, либо путём выделения определенных сигнальных молекул».

Чтобы проверить это, провели эксперимент с почтовыми голубями. Их обучили возвращаться в вольер из разных мест, расположенных на расстоянии более 20 километров. Затем учёные удалили макрофаги и снова выпустили птиц. В солнечную погоду голуби по-прежнему находили дорогу домой, но в пасмурные дни теряли ориентацию в пространстве.

[Мартин Викельски, исследователь]:

«В обычных условиях восприятие магнитного поля им не нужно. Но если небо затянуто облаками, оно становится необходимым».

Учёные полагают, что сигналы от макрофагов поступают в головной мозг, и голубь понимает, куда лететь. Впрочем, как именно передаются сигналы, пока неизвестно. Однако сам механизм этого процесса кажется исследователям вполне правдоподобным.

