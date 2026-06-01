Разлив Ефрата вызвал наводнения на востоке Сирии

В Сирии сильно разлилась река Ефрат. Это вызвало масштабные наводнения на востоке страны.

Служба гражданской обороны эвакуирует жителей. Сильно пострадала провинция Дейр-эз-Зор.

[Абу Абдул Рахман, фермер]: «Вода уже затопила дома. Мы призываем экстренные службы быстрее реагировать на наши сообщения. С утра мы просили предоставить оборудование, чтобы закрыть этот проём и предотвратить распространение воды на оставшиеся дома. Но помощь поступила только к полудню. К тому времени вода разлилась и затопила много домов».

Также обрушился мост.

[местный житель]:

«Уровень воды очень высокий. Мы переправились на небольших лодках, у нас нет других переправ, мост обрушился».

[Яссер Аббуш, глава сельхозуправления]:

«Уровень воды в реке поднялся на три метра выше нормы. Река разлилась на 50 метров. Затоплены сельскохозяйственные земли, прилегающие к руслу Евфрата».