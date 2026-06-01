В ДР Конго выявили уже более 1000 случаев подозрения на Эболу

Глава ВОЗ посетил новый центр по лечению Эболы в городе Буниа на северо-востоке ДР Конго. Он призвал людей обращаться в больницу, если у них появятся симптомы опасной лихорадки.

[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:

«Люди могут выздороветь. Разумеется, мы работаем над созданием вакцин и методов лечения, но это не означает, что без них невозможно излечиться от Эболы. Думаю, это очень важный посыл».

Глава ВОЗ отметил, что вирус долго распространялся незамеченным из-за множества факторов, включая вооружённые конфликты.

Между тем руководитель программы по борьбе с Эболой в ДРК говорит, что работники органов здравоохранения сохраняют оптимизм. По его словам, штамм Бундибугио редкий, но не такой опасный, как те, что распространялись раньше.

[Пьера Акилиманли, глава программы по борьбе с Эболой]:

«У нас есть надежда. К тому же вирус ведёт себя не так сложно, как в тех случаях, с которыми нам приходилось иметь дело в прошлом. И мы полагаем, что при поддержке всех наших партнёров сможем взять ситуацию под контроль в кратчайшие сроки».

Пока меры реагирования не поспевают за распространением вируса. В стране выявили уже более 1000 случаев с подозрением на лихорадку Эбола. Более 220 человек умерли.

В соседней Уганде подтверждено девять случаев заражения и один летальный исход. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. На прошлой неделе Уганда закрыла границу с ДР Конго.

Эта вспышка эпидемии лихорадки Эбола стала третьей по масштабам за всю историю наблюдений.

