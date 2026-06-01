В Токио роботы танцуют и готовятся к работе на человека

Дата загрузки: 2026-06-02
Танцующие человекоподобные роботы открыли демонстрационную программу на выставке Humanoids Summit 2026 в Токио.
На площадке представили сразу несколько моделей гуманоидов, включая разработки китайских компаний Booster Robotics и LimX Dynamics. Роботы демонстрировали движения, имитирующие танец, а также базовые навыки взаимодействия с предметами и перемещения в пространстве.
На фоне развлекательных демонстраций участники саммита обсуждают более практическое применение технологий. Речь идёт о внедрении человекоподобных машин в логистику, производство и сервисные отрасли, где они могут работать в уже существующей инфраструктуре.
[Хироси Исигуро, профессор Университета Осака]:
«Если мы действительно хотим использовать гуманоидов в обществе, нам нужно начать применять их в Японии. Мы быстрее найдём способы их использования здесь, чем в других странах».
Отдельное внимание на выставке уделили технологиям «роботизированных рук», способных выполнять точные операции. Японская компания Honda показала многосуставную кисть, рассчитанную на выполнение сложных задач, включая работу с мелкими деталями.
[Кэйсукэ Цута, ассистент главного инженера Honda]:
«Мы сосредоточили наши исследования на руках. В конечном счёте ценность, которую мы можем дать обществу, заключается в выполнении задач с помощью рук, так что мы сосредоточились на этом аспекте».
Отдельные компании уже тестируют внедрение гуманоидов в реальную инфраструктуру, включая аэропорты и логистические операции, где они должны работать в существующей человеческой среде.
[Мён Вон Ким, представитель GMO AI & Robotics Corporation]:
«Если мы хотим автоматизировать процессы, сохраняя при этом существующую человеческую среду, я думаю, что человекоподобные роботы – те, которые имеют точно такую же форму, как люди, – это очень хороший вариант».
Эксперты отмечают, что вместе с технологическим развитием растёт и внимание к вопросам безопасности. Участники рынка обсуждают необходимость регулирования и контроля при внедрении подобных систем в общественную жизнь.
