В Токио роботы танцуют и готовятся к работе на человека

Танцующие человекоподобные роботы открыли демонстрационную программу на выставке Humanoids Summit 2026 в Токио.

На площадке представили сразу несколько моделей гуманоидов, включая разработки китайских компаний Booster Robotics и LimX Dynamics. Роботы демонстрировали движения, имитирующие танец, а также базовые навыки взаимодействия с предметами и перемещения в пространстве.

На фоне развлекательных демонстраций участники саммита обсуждают более практическое применение технологий. Речь идёт о внедрении человекоподобных машин в логистику, производство и сервисные отрасли, где они могут работать в уже существующей инфраструктуре.

[Хироси Исигуро, профессор Университета Осака]:

«Если мы действительно хотим использовать гуманоидов в обществе, нам нужно начать применять их в Японии. Мы быстрее найдём способы их использования здесь, чем в других странах».

Отдельное внимание на выставке уделили технологиям «роботизированных рук», способных выполнять точные операции. Японская компания Honda показала многосуставную кисть, рассчитанную на выполнение сложных задач, включая работу с мелкими деталями.

[Кэйсукэ Цута, ассистент главного инженера Honda]:

«Мы сосредоточили наши исследования на руках. В конечном счёте ценность, которую мы можем дать обществу, заключается в выполнении задач с помощью рук, так что мы сосредоточились на этом аспекте».

Отдельные компании уже тестируют внедрение гуманоидов в реальную инфраструктуру, включая аэропорты и логистические операции, где они должны работать в существующей человеческой среде.

[Мён Вон Ким, представитель GMO AI & Robotics Corporation]:

«Если мы хотим автоматизировать процессы, сохраняя при этом существующую человеческую среду, я думаю, что человекоподобные роботы – те, которые имеют точно такую ​​же форму, как люди, – это очень хороший вариант».

Эксперты отмечают, что вместе с технологическим развитием растёт и внимание к вопросам безопасности. Участники рынка обсуждают необходимость регулирования и контроля при внедрении подобных систем в общественную жизнь.

