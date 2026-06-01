Биньямин Нетаньяху отдал приказ о дальнейшем продвижении войск вглубь Ливана

В воскресенье на стратегически важном замке Бофорт на юге Ливана установили израильские флаги. Военные подтвердили захват..
Дата загрузки: 2026-06-02
Военные подтвердили захват 900-летнего наблюдательного пункта, с которого открывается вид на большую часть южного Ливана и северного Израиля.
Израиль удерживает этот объект впервые с 2000 года, когда он вывел свои войска из южного Ливана после 18 лет пребывания в том районе.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ о дальнейшем продвижении войск вглубь Ливана в рамках борьбы с группировкой «Хезболла».
Военные также выпустили новые предупреждения об эвакуации для некоторых жителей южного Ливана.
Министр обороны Исраэль Кац заявил, что хребет Бофорт войдёт в израильскую зону безопасности в этом районе.
Продвижение произошло через день после интенсивного обстрела севера Израиля со стороны «Хезболлы».
Стороны продолжают обмениваться ударами, несмотря на режим прекращения огня, который утвердили в апреле.
При этом в пятницу американские военные принимали в Вашингтоне представителей обороны Израиля и Ливана.
Целью визита было продвижение мирного плана между двумя странами, разработанного при посредничестве США, а также – разоружение «Хезболлы».
