Как танцевали танго на альпийской трассе между Австрией и Италией в знак протеста

Танго на пустой автомагистрали. Это перевал Бреннер, соединяющий Австрию и Италию. В выходные его закрыли в обоих направлениях из-за протеста местных жителей против растущей транспортной нагрузки. Автомобили и грузовики направляли по объездным маршрутам.

Акцию организовал мэр австрийской коммуны Грис в Тироле Карл Мюльштайгер. При этом он подчеркнул, что выступал как частное лицо.

Поводом для протеста стала ситуация в долине Виппталь. По словам организаторов, через регион ежегодно проходят миллионы грузовиков и туристов, что оказывает большое давление на местных жителей.

Участники акции хотят привлечь внимание правительств Австрии, Италии и Евросоюза. Они также надеются, что их акция поможет быстрее найти какое-то решение.

Ранее власти федеральной земли Тироль рекомендовали водителям по возможности объезжать район перевала, пользоваться общественным транспортом и отказаться от необязательных поездок.

Перевал Бреннер считается одним из самых загруженных маршрутов через Альпы и играет ключевую роль в перевозках между Северной и Южной Европой.

