В Венесуэле через несколько дней после землетрясения из-под завалов извлекли 12-летнего ребёнка

12-летнего ребёнка извлекли из-под завалов живым через несколько дней после землетрясения в Венесуэле. Эти кадры опубликовала..
Дата загрузки: 2026-06-30
12-летнего ребёнка извлекли из-под завалов живым через несколько дней после землетрясения в Венесуэле. Эти кадры опубликовала пожарная служба из Ла-Гуайры – наиболее пострадавшего штата в стране.
Впрочем, таких счастливых случаев спасения людей становится всё меньше. Число погибших превысило 1700 человек, известно о 5000 пострадавших.
Спасатели пытаются найти ещё больше выживших. Но, как правило, без еды и воды человек может продержаться до 72 часов. А пропавшими без вести числятся ещё тысячи людей.
Власти сообщают, что в результате двух мощных землетрясений почти 200 зданий были полностью разрушены, а еще несколько сотен серьёзно повреждены. Почти 16 000 человек остались без крова. В пострадавших регионах открыты 15 временных убежищ.
Между тем эксперты говорят, что масштабным разрушениям и такому большому числу погибших и пострадавших способствовали десятилетия халатности, несоблюдение строительных норм и недобросовестная практика выдачи разрешений на строительство при прежних социалистических лидерах – Уго Чавесе и Николасе Мадуро.
После землетрясений среди венесуэльцев стало нарастать недовольство отсутствием правительственной помощи в пострадавших районах. Там не хватает спасателей и техники для разбора завалов.
Сейчас помощь Венесуэле оказывают 2600 специалистов из разных стран. Также в разборах завалов и поиске людей участвуют местные волонтёры.
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