Сотни воздушных змеев заполонили небо над островом Фанё в Дании. Он известен своими ровными пляжами и..

Небо в красках: тысячи разноцветных воздушных змеев влетели на островом Фанё в Дании

Сотни воздушных змеев заполонили небо над островом Фанё в Дании. Он известен своими ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших мест для запуска воздушных змеев.

Каждый год в июне здесь проходит международный фестиваль. В нём участвуют примерно 5000 человек из 26 стран.

[Симона, участница фестиваля]:

«Фанё – отличное место, поскольку здесь большое пространство для запуска воздушных змеев. Это исключительное явление, потому что во многих странах запуск воздушных змеев разрешён только на пляже. А здесь много места и много дружелюбных людей».

[Коринн, участница фестиваля]:

«В прошлом году мы побывали здесь в первый раз, а сейчас приехали во второй и привезли воздушных змеев. Будем веселиться и отдыхать».

Во время фестиваля проходят соревнования и показательные запуски. В этом году в небо поднялись почти 25 000 воздушных змеев разных форм, цветов и размеров.

Короткая ссылка на эту страницу: