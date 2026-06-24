Невероятные усилия и море эмоций. Десятки такс соревнуются в скорости. Но интересует их не финишная черта,..

100 забавных такс посоревновались в скорости на турнире в Германии

Невероятные усилия и море эмоций. Десятки такс соревнуются в скорости. Но интересует их не финишная черта, а любимое угощение или игрушка в руках владельца. Эти забавные гонки такс устроили в баварском городе Дахау. В этом году 100 участников.

[Леа, владелица таксы]:

«Это Руди. Мы считаем его суперспортивной таксой. Он очень любит альпинизм. Вообще мы из Дахау, но недавно переехали и теперь живём в горах».

Некоторые владельцы замечают, что их таксы быстро бегают с щенячьего возраста.

[Клэр, владелица таксы]:

«Просто ради забавы мы стали участвовать в гонках такс, и у него отлично получается. Он даже выиграл несколько розеток. И нам всем это очень нравится, поэтому мы продолжаем участвовать».

[Марейке, владелица таксы]:

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«Это девочка, и она замечательно бегает, в основном со своей игрушечной змеей. И мы подумали, что никто не сможет превзойти нашу собаку. Поэтому зарегистрировались на гонки».

В каждом забеге участвует четыре таксы. На старте и финише дежурят владельцы. Им разрешено подманивать собаку разными способами.

[Ленц Райшль, организатор соревнований]:

«Поскольку таксы бывают очень упрямыми, некоторые могут не захотеть бежать и передумать в последнюю минуту, но именно поэтому гонки такие забавные».

Таксы – это южно-немецкие норные охотничьи собаки. В Германии их называют даккелями. Собаки этой породы живут до 16 лет и дольше.

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