Детёныш панды по кличке Рио стал новым любимцем публики в зоопарке «Таман Сафари» в индонезийском городе..

Первый родившийся в Индонезии детёныш панды радует публику в зоопарке

Детёныш панды по кличке Рио стал новым любимцем публики в зоопарке «Таман Сафари» в индонезийском городе Богор. Медвежонок родился 27 ноября прошлого года и жил с мамой в закрытом вольере. Теперь достаточно окреп и может выходить в открытый.

Официальное имя детёныша – Сатрио Виратама. Его папу зовут Цай Тао, а маму – Ху Чунь. Обоим по 15 лет. Рио – первый детёныш большой панды, родившийся в Индонезии.

[гость зоопарка]:

«Это охраняемый вид. Так что мы гордимся тем, что его сохраняем. К тому же у детей есть возможность больше узнать о пандах и увидеть их своими глазами».

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При рождении Рио весил 200 граммов. Сейчас весит больше десяти килограммов.

[гость зоопарка]:

«Если возможно, оставьте его здесь, не отправляйте (в Китай). Тогда мы сможем сохранять и разводить панд здесь».

Китай использует панд в целях дипломатии. Сдаёт их в аренду – обычно на десять лет. За одно животное надо платить от 500 000 до одного миллиона долларов в год. Согласно условиям, все рождённые детёныши принадлежат Китаю, а за их рождение надо платить разовый сбор в размере 400 000 долларов.

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