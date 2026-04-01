Мастерицы в Словении украшают пасхальные яйца гравировкой

Маленькие произведения искусства из яиц создают мастерицы в Словении. Изящные узоры выгравированы прямо на скорлупе. Такие пасхальные яйца здесь называют «дрсанке».

[Луция Клеменчич, мастерица]:

«Яйцо варят не менее часа, поэтому при такой длительной варке оно высыхает. Важно, чтобы после гравировки яйцо хранили в прохладном месте, тогда за год его внутренняя часть исчезнет».

Луция Клеменчич украшает пасхальные яйца более 30 лет. А самая опытная мастерица в этом коллективе – Милена Старесинич. Этому искусству научилась у отца.

[Милена Старесинич, мастерица]:

«Старики говорили, что обе стороны яйца надо украшать похожим образом, но не одинаковыми рисунками, а просто совместимыми. Цветы на двух сторонах (яйца) не должны быть абсолютно похожими. Они должны быть разными, но если же одинаковые по форме, то оттенок должен отличаться».

Перед гравировкой яйца отваривают в луковой шелухе. Потом наносят узоры с помощью небольшого ножа или ножниц. Опытная мастерица может украсить яйцо за час. При этом мотивы узоров рождаются прямо во время работы. Это могут быть цветы, животные, портреты или церкви.

[Луция Клеменчич, мастерица]:

«В детстве я не была особо талантливой художницей, не могу сказать, что хорошо рисовала. Но потом я начала делать дрсанке и теперь сама удивляюсь, откуда беру вдохновение».

Поскольку такой метод украшения сложный и трудоёмкий, пасхальные яйца дарят в основном друзьям и родственникам, которые оценят усилия и будут беречь изделие. Во время хранения его надо периодически смазывать маслом, тогда оно надолго сохранит свой вид.

Женщины делятся умением со школьниками и проводят для них мастер-классы.

[Милена Старесинич, мастерица]:

«Школьники приходят в восторг, когда создают рисунок на яйце, поэтому возвращаются в следующем году, чтобы сделать ещё».

В местном музее хранится более 70 пасхальных яиц дрсанке. Самым старым уже 80 лет.

