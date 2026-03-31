Гигантское пасхальное яйцо весом 55 кг сделали в Великобритании

Шоколатье Клэр Филдинг и её коллега выкатывают из своей мастерской гигантское пасхальное яйцо. Оно весит 55 килограммов. Его британская компания Cadbury World сделала в преддверии Пасхи.

[Клэр Филдинг, шоколатье]:

«Это наше мини-яйцо. Оно весит 55 килограммов. Его высота – 70 сантиметров. И это самое большое пасхальное яйцо в мире».

Это копия популярной среди британцев сладкой закуски – мини-яиц. Их выпускают исключительно в преддверии праздника.

[Клэр Филдинг, шоколатье]:

«Это мини-яйцо очень популярно на Пасху. Внутри оно наполнено молочным шоколадом, а снаружи хрустящее».

Мини-яйца предлагают посетителям тематического парка Cadbury World на шоколадной фабрике в Бирмингеме. Здесь же можно понаблюдать за работой шоколатье.

Генеральный менеджер фабрики отмечает, что на создание гигантского яйца ушло два дня.

[Натан Барнетт, генеральный менеджер Cadbury World]:

«Пасха и шоколад неразрывно связаны. И Пасха – очень напряжённое для нас время. Мы всегда хотим сделать что-то особенное, чтобы отметить праздник».

При этом цены на шоколад продолжают расти. Причиной называют повышение стоимости какао из-за неурожая в Западной Африке.

[Крис Джаккарини, аналитик по вопросам продовольствия]:

«Мы видим, что цены на шоколад значительно выросли за последние годы. За три года только в Великобритании они выросли примерно на две трети».

Что касается гигантского яйца, оно будет радовать посетителей весь пасхальный период. После этого его раздавят и переплавят для повторного использования.

