Волонтёры помогают спасать живородящих морских звёзд – эндемиков Австралии

Эти австралийские волонтёры вызвались помочь учёным сохранить редких морских существ. Знакомство с этим видом проходит на скалистом побережье недалеко от Хобарта.

[Либби Касл, координатор проекта]:

«Сегодня мы собрались ради жемчужины нашего проекта – живородящей морской звезды».

Эта морская звезда обитает только в водах Тасмании, и ей угрожает исчезновение. Австралийские защитники природы полны решимости спасти эндемичный вид.

[Бет Стрейн, специалист по защите прибрежной зоны]:

«Они рожают живых детёнышей. Таких видов в мире всего шесть».

Исследователи уже много лет отслеживают численность этих морских обитателей, а теперь обратились за помощью к местным добровольцам. Те обследуют береговую линию и ищут морских звёзд. Также проверяют, сколько появилось крабов и устриц, которые нарушают среду обитания морских звёзд.

Эти данные помогают учёным составить более четкую картину общего состояния популяции.

Если крабов слишком много, их надо отлавливать.

[Шарон Кент, волонтёр]:

«Мы сидим среди камней в прекрасный солнечный день, в тени, переворачиваем камни, ловим крабов и сажаем их в ведро».

Хотя крабов легко заметить, поймать их бывает непросто.

[Морган Макферсон, волонтёр]:

«Они довольно быстро передвигаются. С крупными немного проще, но маленькие разбегаются очень быстро».

Учёные говорят, что удаление крабов в прибрежной зоне положительно сказывается на морских звёздах.

[Бет Стрейн, специалист по защите прибрежной зоны]:

«Мы видим, что их численность увеличивается».

При этом исследователи тщательно следят за тем, чтобы популяции крабов также не пострадали.

По оценкам МСОП, в девяти местах обитания у острова Тасмания осталось чуть более 40 000 взрослых живородящих морских звёзд.

