Волонтёры помогают спасать живородящих морских звёзд – эндемиков Австралии

Дата загрузки: 2026-03-29
Эти австралийские волонтёры вызвались помочь учёным сохранить редких морских существ. Знакомство с этим видом проходит на скалистом побережье недалеко от Хобарта.
[Либби Касл, координатор проекта]:
«Сегодня мы собрались ради жемчужины нашего проекта – живородящей морской звезды».
Эта морская звезда обитает только в водах Тасмании, и ей угрожает исчезновение. Австралийские защитники природы полны решимости спасти эндемичный вид.
[Бет Стрейн, специалист по защите прибрежной зоны]:
«Они рожают живых детёнышей. Таких видов в мире всего шесть».
Исследователи уже много лет отслеживают численность этих морских обитателей, а теперь обратились за помощью к местным добровольцам. Те обследуют береговую линию и ищут морских звёзд. Также проверяют, сколько появилось крабов и устриц, которые нарушают среду обитания морских звёзд.
Эти данные помогают учёным составить более четкую картину общего состояния популяции.
Если крабов слишком много, их надо отлавливать.
[Шарон Кент, волонтёр]:
«Мы сидим среди камней в прекрасный солнечный день, в тени, переворачиваем камни, ловим крабов и сажаем их в ведро».
Хотя крабов легко заметить, поймать их бывает непросто.
[Морган Макферсон, волонтёр]:
«Они довольно быстро передвигаются. С крупными немного проще, но маленькие разбегаются очень быстро».
Учёные говорят, что удаление крабов в прибрежной зоне положительно сказывается на морских звёздах.
[Бет Стрейн, специалист по защите прибрежной зоны]:
«Мы видим, что их численность увеличивается».
При этом исследователи тщательно следят за тем, чтобы популяции крабов также не пострадали.
По оценкам МСОП, в девяти местах обитания у острова Тасмания осталось чуть более 40 000 взрослых живородящих морских звёзд.
