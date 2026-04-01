Как в Новой Зеландии спасают редких ящериц – сцинков Альборна

Этот небольшой взрослый самец ящерицы рода сцинк Альборна – один примерно из 30 особей, оставшихся в мире.

Сегодня на Южном острове Новой Зеландии началась программа по спасению этих редких пресмыкающихся. Здесь находится последний ареал обитания этих ящериц. Сцинк Альборна больше нигде не встречается.

При этом большую угрозу им представляют мыши. Они охотятся на мелких рептилий, особенно на молодых особей, и могут быстро вытеснить популяцию такого размера.

Теперь власти начали строить ограждения вокруг водно-болотных угодий, которые защитят местную фауну от хищников.

Барьер высотой более двух метров углубляется более чем на метр под землю. Это предотвратит проникновение роющих животных и инвазивных хищников, включая горностаев и опоссумов.

[Шарлотта Краммак, рейнджер]:

«В прошлом году у нас здесь было очень много мышей, и нам удалось сократить их численность до нуля и поддерживать этот уровень в течение нескольких месяцев. А теперь, когда у нас есть ограждение, защищающее от хищников, внутри нет никаких признаков мышей, так что у этих животных гораздо лучшее будущее».

Сначала командам пришлось уничтожить мышей, уже находящихся на огороженной территории. Здесь установили ловушки и приманки.

[Кэмерон Блэр, рейнджер]:

«Мы решили, что яд – это решение для сокращения популяции, поэтому сейчас я меняю старую приманку на новую, что происходит каждые три месяца».

Однако популяция сцинков остаётся очень хрупкой. Риск сохраняется.

[Джемма Хант, рейнджер]:

«Если в огороженной зоне произойдёт ещё одно нашествие грызунов, это может уничтожить оставшиеся 30 особей. Но для сцинков обнадёживающим является то, что за последние несколько месяцев не было ни одного случая обнаружения. У них есть возможность начать формировать хорошую популяцию внутри ограждения».

Чтобы ещё больше снизить этот риск, восемь сцинков переместили в Оклендский зоопарк. Там смотрители воссоздают естественные условия, используя тепловые лампы и регулируемую влажность.

