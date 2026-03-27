В Германии пытаются спасти горбатого кита, застрявшего на балтийском побережье

Операция по спасению горбатого кита продолжается в Германии. Его выбросило на берег Балтийского моря. Животное остаётся..

Операция по спасению горбатого кита продолжается в Германии. Его выбросило на берег Балтийского моря. Животное остаётся в районе пляжа Тиммендорфер-Штранд на севере страны.

Кита впервые заметили на мелководье в понедельник. Высвободить его пока не удалось. При этом всё это время он не мог добывать пищу.

Морской биолог Роберт Марк Леманн, говорит, что это взрослый кит. После осмотра стало ясно, что он какое-то время был запутанным в рыболовецких сетях. Они мешали движению его плавников, из-за чего он терял силы.

[Роберт Марк Леманн, морской биолог]:

«Кит лежит на песчаной отмели, которая поднимается вверх. Его хвост опущен на глубину, а голова выглядывает из воды. Вода довольно мутная, я смог разглядеть его только с двух метров».

Леманн говорит, что этот кит проявляет признаки того, что хочет жить. По его словам, в отличие от людей, киты дышат сознательно. А это означает, что они могут остановить этот процесс по своей воле.

[Роберт Марк Леманн, морской биолог]:

«Это ужасно. Я стал морским биологом, потому что хотел спасать китов. Произошло то, о чём я писал в школьном альбоме, когда мне было шесть».

Команда спасателей намерена убрать песок, который мешает киту вернуться на глубоководье.

[Стефани Гросс, сотрудница Института водных исследований]:

«Земснаряды будут отмечать глубину воды в каждом месте, поскольку там она сильно варьируется. Затем плавучий земснаряд начнёт дноуглубительные работы. Однако другой земснаряд сначала должен построить в воде причал из песка, чтобы туда можно было добраться».

Впрочем, даже после освобождения нет никакой гарантии, что у кита хватит сил плавать на большие расстояния. Его снова может вынести обратно на песчаную отмель.

