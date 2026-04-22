Телеканал NTD

У берегов Германии продолжаются попытки спасти горбатого кита

Дата загрузки: 2026-04-22

В Балтийском море у берегов Германии продолжаются попытки спасти горбатого кита, застрявшего на мели.

Животное находится у острова Пёль с конца марта. За это время оно уже пять раз выбиралось, но в итоге снова застревало на мелководье. Горбатые киты очень редко оказываются в таком положении.

Сейчас группа энтузиастов пытается дать ему больше возможностей для движения, копая вокруг него траншеи в воде.

[Тилль Бакхаус, министр окруж. среды Мекленбург-Западная Померания]:
«Мы предполагаем, что сегодня будет предпринята ещё одна попытка минимального вмешательства, чтобы немного очистить территорию».

Это молодой кит. Некоторые СМИ прозвали его Тимми. В понедельник благодаря приливу и попутному ветру он смог проплыть несколько километров, но в итоге снова остановился на мели.

При этом министр окружающей среды земли Мекленбург-Западная Померания просит не создавать вокруг его положения нездорового ажиотажа.

[Тилль Бакхаус, министр окруж. среды Мекленбург-Западная Померания]:
«Наметилась тенденция, когда кита персонифицируют или когда за счёт этого дикого животного возникает ажиотаж в социальных сетях. И это меня немного огорчает. В то же время я всегда говорил, что мы будем ему помогать. Пока он жив, мы будем ему помогать. Это мой принцип по отношению к людям, и это также мой личный принцип по отношению к животным».

Кит длиной 12-15 метров. Из-за его огромного веса отбуксировать его техникой или вручную ну глубину невозможно. Животное также сильно истощено. Эксперты-океанографы надеются на подъём уровня воды, что позволит киту оказаться на глубине

