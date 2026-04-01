Как пищевые отходы в Кении превращают в ценные продукты

Корогочо – один из самых оживлённых продовольственных рынков кенийской столицы Найроби, где постоянно скапливаются пищевые отходы. Это могло бы стать экологической проблемой, но небольшая компания превратила это в бизнес-возможность.

Предприниматель Мартин Кому и его команда собирают выброшенные перезрелые авокадо и банановые листья и превращают их в ценные продукты.

[Мартин Кому, предприниматель]:

«Мы производим несколько продуктов из отходов рынка Корогочо, включая масло авокадо, которое получаем из перезревших авокадо. Мы делаем брикеты из обугленных банановых листьев. Банановые листья составляют 80% всех отходов».

После сбора команда вручную сортирует отходы, отделяя пригодный для использования органический материал от остального. Часть его укладывается в компостные ямы для производства органического удобрения. Авокадо тщательно подготавливают для переработки в масло.

Рядом банановые листья обугливают и прессуют в брикеты. Их можно использовать как топливо.

Однако компании сложно развиваться из-за перебоев с электроснабжением.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мартин Кому, предприниматель]:

«У нас регулярно бывают отключения электроэнергии, что ограничивает нас и используемое нами оборудование. Некоторые машины устарели. В результате мы вынуждены выполнять работу вручную, что ограничивает наши возможности».

Согласно исследованиям, почти 40 процентов продуктов питания, производимых в Кении, теряются или выбрасываются. При этом миллионы людей сталкиваются с нехваткой продовольствия.

Только в Найроби ежедневно производят около 2000-2500 тонн пищевых отходов. Экологи отмечают, что стране необходимо больше таких предпринимателей, как Мартин.

Короткая ссылка на эту страницу: