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Пожар на обувной фабрике в Китае: 28 погибших

Пожар на обувной фабрике в Китае: 28 погибших

На кадрах, опубликованных в соцсетях, – люди, которые оказались в ловушке на крыше фабрики в Китае...

Дата загрузки: 2026-07-13

Пожар на обувной фабрике в Китае: 28 погибших

На кадрах, опубликованных в соцсетях, – люди, которые оказались в ловушке на крыше фабрики в Китае. Пожарные направляют на них струи воды, пока здание окутано огнём и густым чёрным дымом.

Не менее 28 человек погибли при пожаре на обувной фабрике в городе Цзиньцзян китайской юго-восточной провинции Фуцзянь. Возгорание произошло 9 июля на предприятии Huiteng.

По данным государственных СМИ, в момент пожара в здании находились 237 сотрудников и двое посетителей. Спасти удалось 213 человек. Двое пострадавших позже умерли в больнице. Еще 26 человек, которые считались пропавшими без вести, были найдены погибшими.

Удалось ли спасти людей, которые попали в кадр, неизвестно.

По данным следствия, пожар, предположительно, начался в штамповочном цеху на первом этаже. Там хранились легковоспламеняющиеся материалы для производства обуви.

Полиция арестовала владельца предприятия и других ответственных лиц. Кроме того, заморозили банковские счета компании.

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