Сборная Японии вышла в 1/16 финала Чемпионата мира, сыграв вничью 1:1 со Швецией в заключительном матче..

Япония вышла в плей-офф Чемпионата мира и сыграет с Бразилией

Сборная Японии вышла в 1/16 финала Чемпионата мира, сыграв вничью 1:1 со Швецией в заключительном матче группового этапа. После финального свистка тысячи болельщиков собрались на знаменитом перекрёстке Сибуя в центре Токио. Когда загорелся зелёный сигнал светофора, они выбежали на проезжую часть и около сорока секунд праздновали выход команды в плей-офф.

Ничья позволила японской сборной занять второе место в группе F вслед за Нидерландами. В 1/16 финала команда встретится со сборной Бразилии. Ранее, в октябре прошлого года, японцы обыграли бразильцев со счётом 3:2 в товарищеском матче в Токио.

[Мию Хатигути, болельщица сборной Японии]:

«Это был решающий матч, где всё зависело от победы или поражения, поэтому в самые напряжённые моменты я очень переживала. Но, видя решимость и нежелание каждого игрока сдаваться, я старалась поддерживать команду изо всех сил».

Некоторые болельщики признались, что надеялись на победу.

[Кэнсё Хирано, болельщик сборной Японии]:

«Мы сыграли вничью в последнем матче. Честно говоря, мне очень хотелось, чтобы Япония победила. Раз сегодня выиграть не удалось, надеюсь, мы наверстаем это в следующем раунде и будем бороться за титул».

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Нидерланды стали первыми в группе F благодаря победе над Тунисом со счётом 3:1. Япония заняла второе место, а Швеция также пробилась в плей-офф как одна из лучших сборных, занявших третьи места.

1/16 финала стартует 28 июня.

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